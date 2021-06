Major League Baseball Standings

Major League Baseball

NATIONAL LEAGUE

(Late Games Not Included)

East Division

W L Pct GB

New York 35 26 .574 _

Philadelphia 33 33 .500 4½

Atlanta 31 35 .470 6½

Washington 30 35 .462 7

Miami 29 39 .426 9½

Central Division

W L Pct GB

Chicago 39 30 .565 _

Milwaukee 38 31 .551 1

CINCINNATI 35 32 .522 3

St. Louis 35 34 .507 4

Pittsburgh 23 44 .343 15

West Division

W L Pct GB

San Francisco 44 25 .638 _

Los Angeles 41 27 .603 2½

San Diego 39 32 .549 6

Colorado 29 41 .414 15½

Arizona 20 50 .286 24½

Thursday’s Games

San Francisco 10, Arizona 3

Chicago Cubs 2, N.Y. Mets 0

Atlanta 4, St. Louis 0

San Diego 6, CINCINNATI 4

Colorado 7, Milwaukee 3

Friday’s Games

Cleveland at Pittsburgh, 7:05 p.m.

N.Y. Mets at Washington, 7:05 p.m.

St. Louis at Atlanta, 7:20 p.m.

Miami at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

Milwaukee at Colorado, 8:40 p.m.

L.A. Dodgers at Arizona, 9:40 p.m.

Philadelphia at San Francisco, 9:45 p.m.

CINCINNATI at San Diego, 10:10 p.m.

Saturday’s Games

N.Y. Mets (Peterson 2-5) at Washington (Lester 0-2), 1:05 p.m., 1st game

Miami (López 2-4) at Chicago Cubs (Arrieta 5-7), 2:20 p.m.

Cleveland (Quantrill 0-2) at Pittsburgh (Crowe 0-4), 4:05 p.m.

Philadelphia (Nola 5-4) at San Francisco (Wood 6-3), 4:05 p.m.

N.Y. Mets (TBD) at Washington (TBD), 6:05 p.m., 2nd game

CINCINNATI (Gutierrez 3-1) at San Diego (Lamet 1-2), 7:15 p.m.

St. Louis (Wainwright 4-5) at Atlanta (Smyly 3-3), 7:15 p.m.

Milwaukee (Houser 4-5) at Colorado (Gomber 6-5), 9:10 p.m.

L.A. Dodgers (Buehler 6-0) at Arizona (Peacock 2-4), 10:10 p.m.

Sunday’s Games

Cleveland (Hentges 1-1) at Pittsburgh (Brubaker 4-5), 1:05 p.m.

N.Y. Mets (T.Walker 6-2) at Washington (Corbin 4-5), 1:05 p.m.

Miami (TBD) at Chicago Cubs (Mills 2-1), 2:20 p.m.

Milwaukee (Lauer 1-3) at Colorado ((C.Gonzalez 2-4), 3:10 p.m.

Philadelphia (Howard 0-2) at San Francisco (TBD), 4:05 p.m.

CINCINNATI (Castillo 2-9) at San Diego (Lamet 1-2), 4:10 p.m.

L.A. Dodgers (Gonsolin 0-0) at Arizona (TBD), 4:10 p.m.

St. Louis (Kim 1-4) at Atlanta (TBD), 7:08 p.m.

Monday’s Games

Atlanta at New York Mets, 5:10 p.m.

Atlanta at New York Mets, 2nd game

Cleveland at Chicago, 8:05 p.m.

CINCINNATI (Mahle 7-2) at Minnesota (TBD), 8:10 p.m.

Milwaukee at Arizona, 9:40 p.m.

Los Angeles Dodgers at San Diego, 10:10 p.m.

Tuesday’s Games

CINCINNATI (Miley 6-4) at Minnesota (TBD), 1:10 p.m.

—————

American League

East Division

W L Pct GB

Tampa Bay 43 27 .614 _

Boston 42 27 .609 ½

New York 36 32 .529 6

Toronto 33 34 .493 8½

Baltimore 22 46 .324 20

Central Division

W L Pct GB

Chicago 43 26 .623 _

Cleveland 38 28 .576 3½

Kansas City 30 37 .448 12

Detroit 29 40 .420 14

Minnesota 27 41 .397 15½

West Division

W L Pct GB

Oakland 43 27 .614 _

Houston 40 28 .588 2

Seattle 35 36 .493 8½

Los Angeles 34 35 .493 8½

Texas 25 43 .368 17

Thursday’s Games

Cleveland 10, Baltimore 3

N.Y. Yankees 8, Toronto 4

Houston 10, Chicago White Sox 2

L.A. Angels 7, Detroit 5

Seattle 6, Tampa Bay 5

Friday’s Games

Cleveland at Pittsburgh, 7:05 p.m.

Oakland at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Toronto at Baltimore, 7:05 p.m.

Minnesota at Texas, 8:05 p.m.

Boston at Kansas City, 8:10 p.m.

Chicago White Sox at Houston, 8:10 p.m.

Detroit at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Tampa Bay at Seattle, 10:10 p.m.

Saturday’s Games

Oakland (Bassitt 7-2) at N.Y. Yankees (Germán 4-4), 1:05 p.m.

Cleveland (Quantrill 0-2) at Pittsburgh (Crowe 0-4), 4:05 p.m.

Minnesota (TBD) at Texas (Allard 2-2), 4:05 p.m.

Toronto (Manoah 1-0) at Baltimore (Kremer 0-6), 4:05 p.m.

Boston (Pérez 4-4) at Kansas City (Bubic 1-2), 4:10 p.m.

Chicago White Sox (Lynn 7-2) at Houston (Valdez 3-0), 7:15 p.m.

Detroit (Peralta 0-0) at L.A. Angels (Sandoval 1-2), 10:07 p.m.

Tampa Bay (Fleming 6-4) at Seattle (Gilbert 2-2), 10:10 p.m.

Sunday’s Games

Cleveland (Hentges 1-1) at Pittsburgh (Brubaker 4-5), 1:05 p.m.

Oakland ((Manaea 6-2) at N.Y. Yankees (J.Montgomery 3-1), 1:05 p.m.

Toronto (Ryu 5-4) at Baltimore ((M. Harvey 3-8), 1:05 p.m.

Boston (Eovaldi 7-3) at Kansas City (Keller 6-6), 2:10 p.m.

Chicago White Sox ((Keuchel 6-1) at Houston (McCullers Jr. 3-1), 2:10 p.m.

Minnesota (Maeda 2-2) at Texas (Dunning 2-5), 2:35 p.m.

Detroit (Mize 4-4) at L.A. Angels (Bundy 1-7), 4:07 p.m.

Tampa Bay (McClanahan 2-2) at Seattle (M. Gonzalez 1-4), 4:10 p.m.

Monday’s Games

Houston at Baltimore, 7:05 p.m.

Cleveland at Chicago Cubs, 8:05 p.m.

Oakland at Texas, 8:05 p.m.

Cincinnati (Mahle 7-2) at Minnesota (TBD), 8:10 p.m.

—————

NATIONAL LEAGUE LEADERS

(Through Thursday)

BATTING–N.Castellanos, Cincinnati, .348; Winker, Cincinnati, .340; A.Frazier, Pittsburgh, .324; T.Turner, Washington, .303; Tapia, Colorado, .298; Acuña Jr., Atlanta, .294; Reynolds, Pittsburgh, .293; Bryant, Chicago, .291; Riley, Atlanta, .286; P.Smith, Arizona, .280.

RUNS–Acuña Jr., Atlanta, 54; C.Taylor, Los Angeles, 50; Winker, Cincinnati, 49; Tatis Jr., San Diego, 48; N.Castellanos, Cincinnati, 46; Cronenworth, San Diego, 43; F.Freeman, Atlanta, 43; McMahon, Colorado, 42; Bryant, Chicago, 41; J.Turner, Los Angeles, 41.

RBI–Tatis Jr., San Diego, 49; Aguilar, Miami, 49; Crawford, San Francisco, 44; Báez, Chicago, 44; Arenado, St. Louis, 44; Escobar, Arizona, 44; Acuña Jr., Atlanta, 43; McMahon, Colorado, 43; Naquin, Cincinnati, 42; Duvall, Miami, 42.

HITS–N.Castellanos, Cincinnati, 87; A.Frazier, Pittsburgh, 85; T.Turner, Washington, 80; Winker, Cincinnati, 80; Tapia, Colorado, 77; Edman, St. Louis, 73; Cronenworth, San Diego, 71; Arenado, St. Louis, 70; Reynolds, Pittsburgh, 68; P.Smith, Arizona, 68.

DOUBLES–N.Castellanos, Cincinnati, 23; A.Frazier, Pittsburgh, 23; Albies, Atlanta, 20; Arenado, St. Louis, 20; Reynolds, Pittsburgh, 19; Yastrzemski, San Francisco, 19; Betts, Los Angeles, 18; Edman, St. Louis, 17; Bryant, Chicago, 16; Tapia, Colorado, 16.

TRIPLES–Albies, Atlanta, 5; Hampson, Colorado, 5; D.Peralta, Arizona, 5; Alcántara, Chicago, 3; C.Dickerson, Miami, 3; A.Frazier, Pittsburgh, 3; Owings, Colorado, 3; P.Smith, Arizona, 3; C.Taylor, Los Angeles, 3; 16 tied at 2.

HOME RUNS–Tatis Jr., San Diego, 22; Acuña Jr., Atlanta, 18; Winker, Cincinnati, 17; Báez, Chicago, 16; F.Freeman, Atlanta, 16; McMahon, Colorado, 16; O’Neill, St. Louis, 15; Crawford, San Francisco, 15; Escobar, Arizona, 15; Muncy, Los Angeles, 14; E.Suárez, Cincinnati, 14.

STOLEN BASES–Acuña Jr., Atlanta, 14; Tatis Jr., San Diego, 13; T.Turner, Washington, 13; Edman, St. Louis, 12; Hampson, Colorado, 12; Pham, San Diego, 11; Story, Colorado, 11; Báez, Chicago, 9; Chisholm Jr., Miami, 9; Profar, San Diego, 9.

PITCHING–J.Urías, Los Angeles, 9-2; Hendricks, Chicago, 9-4; Gausman, San Francisco, 8-1; Flaherty, St. Louis, 8-1; Suter, Milwaukee, 8-3; Kershaw, Los Angeles, 8-6; DeSclafani, San Francisco, 7-2; Mahle, Cincinnati, 7-2; Tr.Rogers, Miami, 7-3; Buehler, Los Angeles, 6-0.

ERA–deGrom, New York, 0.54; Gausman, San Francisco, 1.51; Tr.Rogers, Miami, 1.87; Woodruff, Milwaukee, 1.94; T.Walker, New York, 2.12; Wheeler, Philadelphia, 2.15; Scherzer, Washington, 2.21; Musgrove, San Diego, 2.28; F.Peralta, Milwaukee, 2.28; Stroman, New York, 2.35.

STRIKEOUTS–Wheeler, Philadelphia, 118; Bauer, Los Angeles, 111; deGrom, New York, 111; Kershaw, Los Angeles, 104; F.Peralta, Milwaukee, 104; Scherzer, Washington, 104; Gausman, San Francisco, 103; Burnes, Milwaukee, 102; Woodruff, Milwaukee, 102; Musgrove, San Diego, 98.