Scoreboard

MLB standings

Major League Baseball

NATIONAL LEAGUE

(Late Games Not Included)

East Division

W L Pct GB

New York 39 31 .557 _

Washington 36 36 .500 4

Atlanta 36 39 .480 5½

Philadelphia 34 38 .472 6

Miami 31 43 .419 10

Central Division

W L Pct GB

Milwaukee 43 33 .566 _

Chicago 42 33 .560 ½

CINCINNATI 37 37 .500 5

St. Louis 36 39 .480 6½

Pittsburgh 27 46 .370 14½

West Division

W L Pct GB

San Francisco 48 26 .649 _

Los Angeles 44 31 .587 4½

San Diego 45 32 .584 4½

Colorado 31 45 .408 18

Arizona 21 55 .276 28

Tuesday’s Games

CINCINNATI 10, Minnesota 7

Toronto 2, Miami 1

Pittsburgh 6, Chicago White Sox 3

Atlanta 3, N.Y. Mets 0

Detroit 8, St. Louis 2

Chicago Cubs 7, Cleveland 1

Washington 3, Philadelphia 2

San Francisco 5, L.A. Angels 0

Seattle 2, Colorado 1

Milwaukee 5, Arizona 0

San Diego 3, L.A. Dodgers 2

Wednesday’s Games

Chicago White Sox 4, Pittsburgh 3

Detroit 6, St. Louis 2

Washington 13, Philadelphia 12

Milwaukee 3, Arizona 2

Colorado 5, Seattle 2

San Francisco 9, L.A. Angels 3, 13 innings

Toronto 3, Miami 1

N.Y. Mets 7, Atlanta 3

San Diego 5, L.A. Dodgers 3

Thursday’s Games

CINCINNATI 5, Atlanta 3

Washington 7, Miami 3

Pittsburgh 8, St. Louis 2

Chicago Cubs 4, L.A. Dodgers 0

Friday’s Games

N.Y. Mets 2, Philadelphia 1, 8 innings, 1st game

Milwaukee 5, Colorado 4, 11 innings

Atlanta 3, CINCINNATI 2

Philadelphia at N.Y. Mets, 7:10 p.m., 2nd game

Washington at Miami, 7:10 p.m.

Pittsburgh at St. Louis, 8:15 p.m.

Oakland at San Francisco, 9:45 p.m.

Arizona at San Diego, 10:10 p.m.

Chicago Cubs at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Saturday’s Games

Pittsburgh (Brubaker 4-6) at St. Louis (Wainwright 5-5), 2:15 p.m.

Atlanta (Anderson 5-3) at CINCINNATI (Castillo 2-10), 4:10 p.m.

Colorado (Senzatela 2-7) at Milwaukee (Houser 4-5), 4:10 p.m.

Philadelphia (Eflin 2-6) at N.Y. Mets (deGrom 7-2), 4:10 p.m.

Washington (Corbin 5-5) at Miami (Thompson 1-2), 4:10 p.m.

Chicago Cubs (Mills 3-1) at L.A. Dodgers (Urías 9-3), 7:15 p.m.

Oakland (Montas 7-7) at San Francisco (Wood 6-3), 10:05 p.m.

Arizona (Kelly 3-7) at San Diego (Lamet 2-2), 10:10 p.m.

Sunday’s Games

Atlanta at CINCINNATI, 1:10 p.m.

Philadelphia at N.Y. Mets, 1:10 p.m.

Washington at Miami, 1:10 p.m.

Colorado at Milwaukee, 2:10 p.m.

Pittsburgh at St. Louis, 2:15 p.m.

Oakland at San Francisco, 4:05 p.m.

Arizona at San Diego, 4:10 p.m.

Chicago Cubs at L.A. Dodgers, 7:08 p.m.

—————

American League

East Division

W L Pct GB

Tampa Bay 46 31 .597 _

Boston 44 31 .587 1

New York 40 34 .541 4½

Toronto 38 35 .521 6

Baltimore 23 52 .307 22

Central Division

W L Pct GB

Chicago 44 30 .595 _

Cleveland 41 31 .569 2

Kansas City 33 40 .452 10½

Detroit 32 43 .427 12½

Minnesota 31 43 .419 13

West Division

W L Pct GB

Houston 47 28 .627 _

Oakland 46 31 .597 2

Seattle 39 37 .513 8½

Los Angeles 36 39 .480 11

Texas 27 48 .360 20

Tuesday’s Games

CINCINNATI 10, Minnesota 7

Toronto 2, Miami 1

Pittsburgh 6, Chicago White Sox 3

Houston 3, Baltimore 1

Detroit 8, St. Louis 2

Kansas City 6, N.Y. Yankees 5

Chicago Cubs 7, Cleveland 1

Oakland 13, Texas 6

Boston 9, Tampa Bay 5, 11 innings

San Francisco 5, L.A. Angels 0

Seattle 2, Colorado 1

Wednesday’s Games

Chicago White Sox 4, Pittsburgh 3

Detroit 6, St. Louis 2

Colorado 5, Seattle 2

San Francisco 9, L.A. Angels 3, 13 innings

Houston 13, Baltimore 0

Toronto 3, Miami 1

Tampa Bay 8, Boston 2

N.Y. Yankees 6, Kansas City 5

Texas 5, Oakland 3

Thursday’s Games

N.Y. Yankees 8, Kansas City 1

Oakland 5, Texas 1

Toronto 9, Baltimore 0

Tampa Bay 1, Boston 0

Houston 12, Detroit 3

Cleveland 4, Minnesota 1

Friday’s Games

Baltimore at Toronto, 7:07 p.m.

Tampa Bay 4, L.A. Angels 3

N.Y. Yankees at Boston, 7:10 p.m.

Kansas City at Texas, 8:05 p.m.

Cleveland at Minnesota, 8:10 p.m.

Seattle at Chicago White Sox, 8:10 p.m.

Oakland at San Francisco, 9:45 p.m.

Houston at Detroit, ppd.

Saturday’s Games

Houston (Valdez 4-0) at Detroit (Mize 4-4), 1:10 p.m., 1st game

Cleveland (Hentges 1-1) at Minnesota (Maeda 3-2), 2:10 p.m.

Seattle (Gilbert 2-2) at Chicago White Sox (Lynn 7-3), 2:10 p.m.

Baltimore (Akin 0-3) at Toronto (Ryu 6-4), 3:07 p.m.

Kansas City (TBD) at Texas (Gibson 5-0), 4:05 p.m.

L.A. Angels (Cobb 5-2) at Tampa Bay (McClanahan 2-2), 4:10 p.m.

Houston (McCullers Jr. 4-1) at Detroit (Peralta 0-1), 6:10 p.m., 2nd game

N.Y. Yankees (Montgomery 3-1) at Boston (Eovaldi 7-4), 7:15 p.m.

Oakland (Montas 7-7) at San Francisco (Wood 6-3), 10:05 p.m.

Sunday’s Games

Baltimore at Toronto, 1:07 p.m.

Houston at Detroit, 1:10 p.m.

L.A. Angels at Tampa Bay, 1:10 p.m.

N.Y. Yankees at Boston, 1:10 p.m.

Cleveland at Minnesota, 2:10 p.m.

Seattle at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

Kansas City at Texas, 2:35 p.m.

Oakland at San Francisco, 4:05 p.m.

MLB leaders

National League Leaders

(Late Games Not Included)

BATTING–N.Castellanos, Cincinnati, .349; A.Frazier, Pittsburgh, .330; Winker, Cincinnati, .325; T.Turner, Washington, .315; Reynolds, Pittsburgh, .313; Tapia, Colorado, .300; Cronenworth, San Diego, .284; J.Turner, Los Angeles, .283; Tatis Jr., San Diego, .281; Acuña Jr., Atlanta, .280.

RUNS–Acuña Jr., Atlanta, 59; Tatis Jr., San Diego, 54; C.Taylor, Los Angeles, 54; Cronenworth, San Diego, 51; Winker, Cincinnati, 51; N.Castellanos, Cincinnati, 49; F.Freeman, Atlanta, 48; A.Frazier, Pittsburgh, 46; Bryant, Chicago, 44; McMahon, Colorado, 44; Tapia, Colorado, 44.

RBI_Duvall, Miami, 52; Tatis Jr., San Diego, 50; Aguilar, Miami, 50; Crawford, San Francisco, 49; Schwarber, Washington, 49; Machado, San Diego, 48; Arenado, St. Louis, 48; Naquin, Cincinnati, 46; Báez, Chicago, 46; Escobar, Arizona, 46; Albies, Atlanta, 46.

HITS–N.Castellanos, Cincinnati, 96; A.Frazier, Pittsburgh, 94; T.Turner, Washington, 91; Winker, Cincinnati, 86; Tapia, Colorado, 85; Edman, St. Louis, 81; Cronenworth, San Diego, 80; Reynolds, Pittsburgh, 80; Arenado, St. Louis, 74; Albies, Atlanta, 72.

DOUBLES–N.Castellanos, Cincinnati, 25; A.Frazier, Pittsburgh, 24; Albies, Atlanta, 22; Arenado, St. Louis, 21; Reynolds, Pittsburgh, 20; Betts, Los Angeles, 19; Yastrzemski, San Francisco, 19; Edman, St. Louis, 18; Tapia, Colorado, 18; Cronenworth, San Diego, 17.

TRIPLES–Albies, Atlanta, 5; Hampson, Colorado, 5; D.Peralta, Arizona, 5; Alcántara, Chicago, 3; C.Dickerson, Miami, 3; A.Frazier, Pittsburgh, 3; Owings, Colorado, 3; P.Smith, Arizona, 3; C.Taylor, Los Angeles, 3; 16 tied at 2.

HOME RUNS–Tatis Jr., San Diego, 22; Schwarber, Washington, 21; Acuña Jr., Atlanta, 20; Báez, Chicago, 17; Winker, Cincinnati, 17; F.Freeman, Atlanta, 17; Crawford, San Francisco, 16; Duvall, Miami, 16; McMahon, Colorado, 16; E.Suárez, Cincinnati, 16; Hoskins, Philadelphia, 16; Escobar, Arizona, 16.

STOLEN BASES–Acuña Jr., Atlanta, 16; Tatis Jr., San Diego, 15; T.Turner, Washington, 15; Edman, St. Louis, 13; Story, Colorado, 13; Hampson, Colorado, 12; S.Marte, Miami, 11; Pham, San Diego, 11; Albies, Atlanta, 10; Chisholm Jr., Miami, 10.

PITCHING–Hendricks, Chicago, 10-4; J.Urías, Los Angeles, 9-3; Gausman, San Francisco, 8-1; Flaherty, St. Louis, 8-1; DeSclafani, San Francisco, 8-2; Suter, Milwaukee, 8-3; Kershaw, Los Angeles, 8-7; Buehler, Los Angeles, 7-1; Darvish, San Diego, 7-2; F.Peralta, Milwaukee, 7-2; Mahle, Cincinnati, 7-2; deGrom, New York, 7-2.

ERA–deGrom, New York, 0.50; Gausman, San Francisco, 1.49; Woodruff, Milwaukee, 1.90; Tr.Rogers, Miami, 2.08; F.Peralta, Milwaukee, 2.11; Scherzer, Washington, 2.19; Musgrove, San Diego, 2.22; Stroman, New York, 2.32; Wheeler, Philadelphia, 2.36; T.Walker, New York, 2.38.

STRIKEOUTS–Bauer, Los Angeles, 129; Wheeler, Philadelphia, 122; deGrom, New York, 117; Burnes, Milwaukee, 115; F.Peralta, Milwaukee, 114; Gausman, San Francisco, 112; Scherzer, Washington, 112; Kershaw, Los Angeles, 111; Woodruff, Milwaukee, 111; Darvish, San Diego, 108.

—————

American League Leaders

(Late Games Not Included)

BATTING–Brantley, Houston, .355; Guerrero Jr., Toronto, .338; Gurriel, Houston, .333; Bogaerts, Boston, .321; Mullins, Baltimore, .310; Alvarez, Houston, .307; Correa, Houston, .305; Martinez, Boston, .305; T.Hernández, Toronto, .302; Olson, Oakland, .302.

RUNS–Bichette, Toronto, 62; Altuve, Houston, 57; Guerrero Jr., Toronto, 57; Canha, Oakland, 55; Correa, Houston, 54; Semien, Toronto, 53; Devers, Boston, 50; Martinez, Boston, 49; Olson, Oakland, 49; Ramírez, Cleveland, 49.

RBI–Guerrero Jr., Toronto, 61; Devers, Boston, 60; Ohtani, Los Angeles, 54; J.Abreu, Chicago, 53; Olson, Oakland, 53; Gurriel, Houston, 52; A.García, Texas, 52; Walsh, Los Angeles, 52; Meadows, Tampa Bay, 52; Mancini, Baltimore, 52.

HITS–Guerrero Jr., Toronto, 89; Mullins, Baltimore, 88; Bichette, Toronto, 84; Bogaerts, Boston, 84; Gurriel, Houston, 84; Kiner-Falefa, Texas, 84; Martinez, Boston, 83; Semien, Toronto, 82; Brantley, Houston, 81; Correa, Houston, 81; Perez, Kansas City, 81.

DOUBLES–Devers, Boston, 23; Brantley, Houston, 22; Bogaerts, Boston, 20; Correa, Houston, 19; Mullins, Baltimore, 19; Walsh, Los Angeles, 19; Wendle, Tampa Bay, 19; 7 tied at 18.

TRIPLES–Baddoo, Detroit, 4; Canha, Oakland, 4; Madrigal, Chicago, 4; A.Rosario, Cleveland, 4; M.Chapman, Oakland, 3; Dalbec, Boston, 3; Lopez, Kansas City, 3; Mullins, Baltimore, 3; Ohtani, Los Angeles, 3; 16 tied at 2.

HOME RUNS–Guerrero Jr., Toronto, 24; Ohtani, Los Angeles, 23; A.García, Texas, 20; Olson, Oakland, 20; Walsh, Los Angeles, 18; Devers, Boston, 18; Perez, Kansas City, 18; Semien, Toronto, 18; Altuve, Houston, 17; 5 tied at 16.

STOLEN BASES–Merrifield, Kansas City, 21; Kiner-Falefa, Texas, 15; T.Anderson, Chicago, 13; Bichette, Toronto, 12; Goodrum, Detroit, 12; Mullins, Baltimore, 12; Arozarena, Tampa Bay, 11; Moore, Seattle, 10; Ohtani, Los Angeles, 10; Phillips, Tampa Bay, 10; Straw, Houston, 10.

PITCHING–Civale, Cleveland, 10-2; Bassitt, Oakland, 8-2; Greinke, Houston, 8-2; G.Cole, New York, 8-3; Petit, Oakland, 7-1; Berríos, Minnesota, 7-2; Lynn, Chicago, 7-3; Matz, Toronto, 7-3; Loaisiga, New York, 7-3; Bieber, Cleveland, 7-4; Eovaldi, Boston, 7-4.

ERA–Lynn, Chicago, 2.14; Gibson, Texas, 2.17; G.Cole, New York, 2.33; Glasnow, Tampa Bay, 2.66; L.Garcia, Houston, 2.83; Manaea, Oakland, 3.01; Bassitt, Oakland, 3.25; Ryu, Toronto, 3.25; Bieber, Cleveland, 3.28; Civale, Cleveland, 3.32; Urquidy, Houston, 3.32.

STRIKEOUTS–Bieber, Cleveland, 130; G.Cole, New York, 123; Glasnow, Tampa Bay, 123; Giolito, Chicago, 110; Rodón, Chicago, 105; Ray, Toronto, 103; Bassitt, Oakland, 102; Berríos, Minnesota, 96; Cease, Chicago, 96; Pivetta, Boston, 94.

CWS

College World Series

At TD Ameritrade Park Omaha

Omaha, Neb.

All Times EDT

(Double Elimination; x-if necessary)

Saturday, June 19

Game 1 – N.C. State 10, No. 9 Stanford 4

Game 2 – No. 4 Vanderbilt 7, No. 5 Arizona 6, 12 innings

Sunday, June 20

Game 3 – Virginia 6, No. 3 Tennessee 0

Game 4 – No. 7 Mississippi St. 2, No. 2 Texas 1

Monday, June 21

Game 5 – No. 9 Stanford 14, No. 5 Arizona 5

Game 6 – N.C. State 1, No. 4 Vanderbilt 0

Tuesday, June 22

Game 7 – No. 2 Texas 8, No. 3 Tennessee 4

Game 8 – No. 7 Mississippi St. 6, Virginia 5

Wednesday, June 23

Game 9 – No. 4 Vanderbilt 6, Stanford 5

Thursday, June 24

Game 10 – No. 2 Texas 8 vs. Virginia, 7 p.m.

Friday, June 25

Game 11 – N.C. State vs. No. 4 Vanderbilt, 2 p.m.

Game 12 – No. 7 Mississippi St. vs. Game 10 winner, 7 p.m.

Saturday, June 26

x-Game 13 – 2 p.m.

x-Game 14 – 7 p.m.

Championship Series

(Best-of-3)

Monday, June 28: 7 p.m.

Tuesday, June 29: 7 p.m.

x-Wednesday, June 30: 7 p.m.

Transactions

Thursday’s Sports Transactions

FOOTBALL

National Football League

NEW YORK GIANTS — Waived RB Ryquell Armstead.

NEW YORK JETS — Signed OT Morgan Moses to a one-year contract.

PITTSBURGH STEELERS — Signed OG Trai Turner.

Canadian Football League

WINNIPEG BLUE BOMBERS — Signed OT Terry Poole, OL Tyler Johnson and DL Anree Saint-Amour.

NBA draft order

National Basketball Association

Free Agent Draft June 22

FIRST ROUND

1. Detroit

2. Houston

3. Cleveland

4. Toronto

5. Orlando

6. Oklahoma City

7. Golden State

8. Orlando

9. Sacramento

10. New Orleans

11. Charlotte

12. San Antonio

13. Indiana

14. Golden State

15. Washington

16. Boston

17. Memphis

18. Oklahoma City or Houston (from Miami)

19. New York

20. Atlanta

21. New York (from Dallas)

22. L.A. Lakers

23. Houston (from Portland)

24. Houston (from Milwaukee)

25. L.A. Clippers

26. Denver

27. Brooklyn

28. Philadelphia

29. Phoenix

30. Utah

SECOND ROUND

31. Milwaukee (from Houston)

32. New York (from Detroit via L.A. Clippers and Philadelphia)

33. Orlando

34/35. New Orleans (from Cleveland via Atlanta)

34/35. Oklahoma City

36. Oklahoma City (from Minnesota via Golden State)

37. Detroit (from Toronto via Brooklyn)

38/39/40. New Orleans

38/39/40. Sacramento

38/39/40. Chicago

41/42. San Antonio

41/42. Detroit (from Charlotte via New York)

43. New Orleans (from Washington via Milwaukee, Cleveland and Utah)

44. Brooklyn (from Indiana)

45. Boston

46. Toronto (from Memphis via Sacramento)

47. Toronto (from Golden State via Utah and New Orleans)

48. Atlanta (from Miami via Sacramento and Portland)

49. Brooklyn (from Atlanta)

50. Philadelphia (from New York)

51. Memphis (from Portland via Dallas, Detroit and Cleveland)

52. Detroit (from L.A. Lakers via Sacramento, Houston and Detroit)

53. New Orleans (from Dallas)

54. Indiana (from Milwaukee via Houston and Cleveland)

55. Oklahoma City (from Denver via Golden State and Philadelphia)

56. Charlotte (from L.A. Clippers)

57. Charlotte (from Brooklyn)

58. New York (from Philadelphia)

59. Brooklyn (from Phoenix)

60. Indiana (from Utah)