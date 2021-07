Scoreboard

MLB standings

Major League Baseball

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB

New York 47 40 .540 _

Philadelphia 44 44 .500 3½

Atlanta 44 45 .494 4

Washington 42 47 .472 6

Miami 39 50 .438 9

Central Division

W L Pct GB

Milwaukee 53 39 .576 _

CINCINNATI 48 42 .533 4

Chicago 44 46 .489 8

St. Louis 44 46 .489 8

Pittsburgh 34 56 .378 18

West Division

W L Pct GB

San Francisco 57 32 .640 _

Los Angeles 56 35 .615 2

San Diego 53 40 .570 6

Colorado 40 51 .440 18

Arizona 26 66 .283 32½

Saturday’s Games

Pittsburgh 6, N.Y. Mets 2, 7 innings, 1st game

San Francisco 10, Washington 4

Philadelphia 11, Boston 2

Atlanta 5, Miami 4

N.Y. Mets 4, Pittsburgh 2, 7 innings, 2nd game

CINCINNATI 4, Milwaukee 3

St. Louis 6, Chicago Cubs 0

Colorado 3, San Diego 0

L.A. Dodgers 22, Arizona 1

Sunday’s Games

Miami 7, Atlanta 4

Pittsburgh 6, N.Y. Mets 5

Philadelphia 5, Boston 4

CINCINNATI 3, Milwaukee 1

San Francisco 3, Washington 1

Colorado 3, San Diego 1

L.A. Dodgers 7, Arizona 4

St. Louis at Chicago Cubs, ppd.

Monday’s Games

Home Run Derby

Tuesday’s Games

AL 5, NL 2

—————

American League

East Division

W L Pct GB

Boston 55 36 .604 _

Tampa Bay 53 37 .589 1½

New York 46 43 .517 8

Toronto 45 42 .517 8

Baltimore 28 61 .315 26

Central Division

W L Pct GB

Chicago 54 35 .607 _

Cleveland 45 42 .517 8

Detroit 40 51 .440 15

Minnesota 39 50 .438 15

Kansas City 36 53 .404 18

West Division

W L Pct GB

Houston 55 36 .604 _

Oakland 52 40 .565 3½

Seattle 48 43 .527 7

Los Angeles 45 44 .506 9

Texas 35 55 .389 19½

Saturday’s Games

Tampa Bay 5, Toronto 2

Minnesota 9, Detroit 4

Chicago White Sox 8, Baltimore 3

Philadelphia 11, Boston 2

Oakland 8, Texas 4, 11 innings

Cleveland 14, Kansas City 6

N.Y. Yankees 1, Houston 0

Seattle 2, L.A. Angels 0

Sunday’s Games

Toronto 3, Tampa Bay 1

Philadelphia 5, Boston 4

Chicago White Sox 7, Baltimore 5, 10 innings

Oakland 4, Texas 1

Houston 8, N.Y. Yankees 7

Minnesota 12, Detroit 9, 10 innings

L.A. Angels 7, Seattle 1

Kansas City at Cleveland, ppd.

Monday’s Games

Home Run Derby

Tuesday’s Games

AL 5, NL 2

NL leaders

National League Batting Average

G AB R H BA

Castellanos, CIN 84 335 58 111 .331

Frazier, PIT 89 348 53 115 .330

Turner, WAS 85 346 56 110 .318

Turner, LAD 84 306 50 94 .307

Reynolds, PIT 87 318 50 96 .302

Winker, CIN 82 319 58 96 .301

Crawford, SF 79 266 49 77 .289

Tatis Jr., SD 74 273 67 78 .286

Soto, WAS 79 272 54 77 .283

Acuña Jr., ATL 82 297 72 84 .283

Castro, WAS 87 315 25 89 .283

HOME RUNS

Tatis Jr., SD 28

Schwarber, WAS 25

Acuña Jr., ATL 24

Báez, CHC 21

Hoskins, PHI 20

Escobar, ARI 20

Muncy, LAD 19

Duvall, MIA 19

Winker, CIN 19

Freeman, ATL 19

___

RUNS BATTED IN

Duvall, MIA 62

Aguilar, MIA 62

Albies, ATL 61

Tatis Jr., SD 60

Machado, SD 60

Escobar, ARI 60

Castellanos, CIN 59

Crawford, SF 58

Báez, CHC 56

Arenado, STL 56

___

STOLEN BASES

Tatis Jr., SD 20

Turner, WAS 19

Acuña Jr., ATL 17

Marte, MIA 17

Story, COL 17

Edman, STL 16

Tapia, COL 15

Albies, ATL 13

Hampson, COL 13

Pham, SD 12

___

SLUGGING PERCENTAGE

Tatis Jr., SD .656

Acuña Jr., ATL .596

Castellanos, CIN .585

Schwarber, WAS .570

Muncy, LAD .559

Crawford, SF .556

Winker, CIN .539

Turner, WAS .520

Reynolds, PIT .519

Harper, PHI .516

___

ON-BASE PERCENTAGE

Muncy, LAD .414

Soto, WAS .407

Frazier, PIT .397

India, CIN .397

Acuña Jr., ATL .394

Turner, LAD .394

Reynolds, PIT .387

Castellanos, CIN .384

Taylor, LAD .382

Winker, CIN .382

___

RUNS SCORED

Acuña Jr., ATL 72

Tatis Jr., SD 67

Cronenworth, SD 63

Taylor, LAD 63

Betts, LAD 58

Castellanos, CIN 58

Freeman, ATL 58

Winker, CIN 58

Turner, WAS 56

Muncy, LAD 54

Soto, WAS 54

___

HITS

Frazier, PIT 115

Castellanos, CIN 111

Turner, WAS 110

Reynolds, PIT 96

Winker, CIN 96

Tapia, COL 95

Cronenworth, SD 94

Turner, LAD 94

Edman, STL 93

Freeman, ATL 90

___

BASES ON BALLS

Muncy, LAD 58

Soto, WAS 58

Freeman, ATL 55

McCutchen, PHI 51

Acuña Jr., ATL 49

Pham, SD 48

Betts, LAD 47

Machado, SD 43

Taylor, LAD 43

Reynolds, PIT 42

___

DOUBLES

Castellanos, CIN 29

Arenado, STL 26

Frazier, PIT 26

Albies, ATL 25

Hoskins, PHI 22

Betts, LAD 21

Reynolds, PIT 21

Castro, WAS 20

Cronenworth, SD 20

Edman, STL 20

Swanson, ATL 20

Tapia, COL 20

Yastrzemski, SF 20

___

TRIPLES

Peralta, ARI 6

Albies, ATL 5

Hampson, COL 5

Frazier, PIT 4

13 tied 3

___

TOTAL BASES

Castellanos, CIN 196

Turner, WAS 180

Tatis Jr., SD 179

Acuña Jr., ATL 177

Winker, CIN 172

Albies, ATL 168

Arenado, STL 168

Reynolds, PIT 165

Frazier, PIT 161

Freeman, ATL 161

___

EARNED RUN AVERAGE

deGrom, NYM 1.08

Gausman, SF 1.73

Woodruff, MIL 2.07

Wheeler, PHI 2.26

Rogers, MIA 2.31

Buehler, LAD 2.36

Peralta, MIL 2.39

Walker, NYM 2.50

Bauer, LAD 2.59

Scherzer, WAS 2.66

___

WON-LOST

Urías, LAD 11-3

Hendricks, CHC 11-4

DeSclafani, SF 10-3

Buehler, LAD 9-1

Gausman, SF 9-3

Kershaw, LAD 9-7

Flaherty, STL 8-1

Morton, ATL 8-3

Wood, SF 8-3

Suter, MIL 8-4

___

GAMES PITCHED

Hill, SD 44

Cabrera, STL 42

Rogers, SF 42

Adams, SD 40

Bass, MIA 40

Boxberger, MIL 40

Chafin, CHC 40

Minter, ATL 40

Pagán, SD 40

Stammen, SD 40

___

SAVES

Melancon, SD 27

Hader, MIL 21

Jansen, LAD 21

Kimbrel, CHC 20

Reyes, STL 20

Díaz, NYM 19

Hand, WAS 19

McGee, SF 19

Smith, ATL 18

Bard, COL 14

___

INNINGS PITCHED

Wheeler, PHI 119.2

Alcantara, MIA 116.2

Gausman, SF 114.2

Buehler, LAD 114.1

Woodruff, MIL 113.1

Márquez, COL 112.1

Kelly, ARI 109.0

DeSclafani, SF 107.1

Kershaw, LAD 106.1

Urías, LAD 106.1

___

STRIKEOUTS

deGrom, NYM 146

Wheeler, PHI 145

Bauer, LAD 137

Peralta, MIL 135

Scherzer, WAS 134

Gausman, SF 133

Woodruff, MIL 129

Burnes, MIL 128

Kershaw, LAD 127

Nola, PHI 126

___

COMPLETE GAMES

Márquez, COL 3

DeSclafani, SF 2

Wainwright, STL 2

11 tied 1

___

SHUTOUTS

DeSclafani, SF 2

Bumgarner, ARI 1

Gallen, ARI 1

Miley, CIN 1

Musgrove, SD 1

Márquez, COL 1

Nola, PHI 1

Wheeler, PHI 1

deGrom, NYM 1

AL leaders

American League Batting Average

G AB R H BA

Guerrero Jr., TOR 87 316 68 105 .332

Brantley, HOU 69 282 42 92 .326

Bogaerts, BOS 85 321 57 103 .321

Mullins, BAL 88 338 49 106 .314

Gurriel, HOU 84 307 44 96 .313

Anderson, CHW 74 311 55 96 .309

Fletcher, LAA 84 333 52 103 .309

Cruz, MIN 78 273 41 83 .304

Martinez, BOS 84 324 60 97 .299

Hernández, TOR 68 273 35 81 .297

HOME RUNS

Ohtani, LAA 33

Guerrero Jr., TOR 28

Gallo, TEX 24

Olson, OAK 23

García, TEX 22

Walsh, LAA 22

Devers, BOS 22

Semien, TOR 22

Lowe, TB 21

Judge, NYY 21

Perez, KC 21

___

RUNS BATTED IN

Guerrero Jr., TOR 73

Devers, BOS 72

Ohtani, LAA 70

Abreu, CHW 66

Walsh, LAA 65

García, TEX 62

Martinez, BOS 62

Olson, OAK 59

Meadows, TB 58

Grichuk, TOR 57

Bichette, TOR 57

___

STOLEN BASES

Merrifield, KC 24

Mullins, BAL 16

Kiner-Falefa, TEX 15

Anderson, CHW 14

Moore, SEA 14

Baddoo, DET 13

Straw, HOU 13

Bichette, TOR 12

Goodrum, DET 12

Ohtani, LAA 12

___

SLUGGING PERCENTAGE

Ohtani, LAA .698

Guerrero Jr., TOR .658

Olson, OAK .567

Devers, BOS .564

Martinez, BOS .556

Walsh, LAA .556

Cruz, MIN .549

Bogaerts, BOS .545

Mullins, BAL .541

Alvarez, HOU .528

___

ON-BASE PERCENTAGE

Guerrero Jr., TOR .430

Gallo, TEX .402

Moncada, CHW .401

Bogaerts, BOS .385

Correa, HOU .385

Cruz, MIN .381

Mullins, BAL .380

Gurriel, HOU .377

Canha, OAK .375

Díaz, TB .375

___

RUNS SCORED

Bichette, TOR 71

Guerrero Jr., TOR 68

Semien, TOR 67

Altuve, HOU 65

Ohtani, LAA 65

Correa, HOU 61

Martinez, BOS 60

Ramírez, CLE 60

Devers, BOS 59

Haniger, SEA 58

Olson, OAK 58

___

HITS

Mullins, BAL 106

Bichette, TOR 105

Guerrero Jr., TOR 105

Bogaerts, BOS 103

Fletcher, LAA 103

Semien, TOR 98

Martinez, BOS 97

Anderson, CHW 96

Gurriel, HOU 96

Perez, KC 96

___

BASES ON BALLS

Gallo, TEX 72

Grossman, DET 60

Santana, KC 59

Moncada, CHW 55

Díaz, TB 52

Guerrero Jr., TOR 52

Lowe, TEX 49

Correa, HOU 47

Judge, NYY 46

Chapman, OAK 44

___

DOUBLES

Bogaerts, BOS 27

Devers, BOS 25

Brantley, HOU 23

Martinez, BOS 23

Meadows, TB 23

Mullins, BAL 23

Crawford, SEA 22

Walsh, LAA 22

Semien, TOR 21

Tucker, HOU 21

Wendle, TB 21

___

TRIPLES

Arraez, MIN 4

Baddoo, DET 4

Canha, OAK 4

Madrigal, CHW 4

Ohtani, LAA 4

Rosario, CLE 4

8 tied 3

___

TOTAL BASES

Ohtani, LAA 210

Guerrero Jr., TOR 208

Semien, TOR 187

Devers, BOS 186

Mullins, BAL 183

Martinez, BOS 180

Walsh, LAA 180

Olson, OAK 177

Bogaerts, BOS 175

Perez, KC 175

___

EARNED RUN AVERAGE

Lynn, CHW 1.99

Gibson, TEX 2.29

Rodón, CHW 2.31

Cole, NYY 2.68

Ray, TOR 3.13

Manaea, OAK 3.19

Bassitt, OAK 3.28

Bieber, CLE 3.28

Civale, CLE 3.32

Berríos, MIN 3.48

Kikuchi, SEA 3.48

___

WON-LOST

Bassitt, OAK 10-2

Civale, CLE 10-2

Lynn, CHW 9-3

Cole, NYY 9-4

Eovaldi, BOS 9-5

Flexen, SEA 8-3

Greinke, HOU 8-3

Ryu, TOR 8-5

Montas, OAK 8-7

Petit, OAK 7-1

___

GAMES PITCHED

Cishek, LAA 45

Petit, OAK 45

Mayers, LAA 43

Brentz, KC 42

Cisnero, DET 42

Trivino, OAK 42

Barlow, KC 41

Karinchak, CLE 41

Hendriks, CHW 40

Ottavino, BOS 40

Robles, MIN 40

___

SAVES

Hendriks, CHW 23

Barnes, BOS 19

Iglesias, LAA 19

Chapman, NYY 16

Pressly, HOU 16

Kennedy, TEX 15

Trivino, OAK 14

Castillo, TB 13

Clase, CLE 11

Karinchak, CLE 9

Robles, MIN 9

___

INNINGS PITCHED

Bassitt, OAK 118.0

Greinke, HOU 115.1

Cole, NYY 114.0

Berríos, MIN 108.2

Minor, KC 106.1

Irvin, OAK 106.0

Manaea, OAK 104.1

Giolito, CHW 104.0

Eovaldi, BOS 103.1

Gibson, TEX 102.0

___

STRIKEOUTS

Cole, NYY 147

Bieber, CLE 130

Ray, TOR 130

Rodón, CHW 130

Giolito, CHW 125

Glasnow, TB 123

Bassitt, OAK 118

Cease, CHW 117

Berríos, MIN 114

Pivetta, BOS 113

___

COMPLETE GAMES

Manaea, OAK 2

Bassitt, OAK 1

Cease, CHW 1

Cole, NYY 1

Greinke, HOU 1

Kluber, NYY 1

Lynn, CHW 1

Means, BAL 1

Mize, DET 1

Rodón, CHW 1

Turnbull, DET 1

Valdez, HOU 1

___

SHUTOUTS

Manaea, OAK 2

Bassitt, OAK 1

Cease, CHW 1

Cole, NYY 1

Kluber, NYY 1

Lynn, CHW 1

Means, BAL 1

Rodón, CHW 1

Turnbull, DET 1

HR Derby winners

Major League Baseball All-Star Game

Home Run Derby Winners

2021 — Pete Alonso, N.Y. Mets (Coors Field)

2019 — Pete Alonso, N.Y. Mets (Progressive Park)

2018 — Bryce Harper, Washington (Nationals Park)

2017 — Aaron Judge, N.Y. Yankees (Marlins Park)

2016 — Giancarlo Stanton, Miami (Petco Park)

2015 — Todd Frazier, Cincinnati (Great American Ball Park)

2014 — Yoenis Cespedes, Oakland (Target Field)

2013 — Yoenis Cespedes, Oakland (Citi Field)

2012 — Prince Fielder, Detroit Tigers (Kauffman Stadium)

2011 — Robinson Cano, N.Y. Yankees (Chase Field)

2010 — David Ortiz, Boston Red Sox (Angel Stadium)

2009 — Prince Fielder, Milwaukee Brewers (Busch Stadium)

2008 — Justin Morneau, Minnesota Twins (Yankee Stadium)

2007 — Vladimir Guerrero, Los Angeles Angels (AT&T Park)

2006 — Ryan Howard, Philadelphia Phillies (PNC Park)

2005 — Bobby Abreu, Philadelphia Phillies (Comerica Park)

2004 — Miguel Tejada, Baltimore Orioles (Minute Maid Park)

2003 — Garret Anderson, Anaheim Angels (U.S. Cellular Field)

2002 — Jason Giambi, New York Yankees (Miller Park)

2001 — Luis Gonzalez, Arizona Diamondbacks (Safeco Field)

2000 — Sammy Sosa, Chicago Cubs (Turner Field)

1999 — Ken Griffey Jr., Seattle Mariners (Fenway Park)

1998 — Ken Griffey Jr., Seattle Mariners (Coors Field)

1997 — Tino Martinez, New York Yankees (Jacobs Field)

1996 — Barry Bonds, San Francisco Giants (Veterans Stadium)

1995 — Frank Thomas, Chicago White Sox (The Ballpark in Arlington)

1994 — Ken Griffey Jr., Seattle Mariners (Three Rivers Stadium)

1993 — Juan Gonzalez, Texas Rangers (Camden Yards)

1992 — Mark McGwire, Oakland Athletics (Jack Murphy Stadium)

1991 — Cal Ripken, Baltimore Orioles (SkyDome)

1990 — Ryne Sandberg, Chicago Cubs (Wrigley Field)

1989 — Ruben Sierra, Texas Rangers and Eric Davis, Cincinnati Reds (Anaheim Stadium)

1987 — Andre Dawson, Chicago Cubs (Oakland-Alameda County Coliseum)

1986 — Wally Joyner, California Angels and Darryl Strawberry, N.Y. Mets (Astrodome)

1985 — Dave Parker, Cincinnati Reds (Hubert H. Humphrey Metrodome)