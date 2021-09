Scoreboard

MLB standings

Major League Baseball

All Times EDT

(Late Games Not Included)

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB

Atlanta 77 70 .524 _

Philadelphia 76 74 .507 2½

New York 73 77 .487 5½

Miami 64 86 .427 14½

Washington 61 89 .407 17½

Central Division

W L Pct GB

z-Milwaukee 91 59 .607 _

St. Louis 80 69 .537 10½

CINCINNATI 78 73 .517 13½

Chicago 67 83 .447 24

Pittsburgh 56 94 .373 35

West Division

W L Pct GB

z-San Francisco 97 53 .647 _

z-Los Angeles 96 54 .640 1

San Diego 76 73 .510 20½

Colorado 70 79 .470 26½

Arizona 48 101 .322 48½

z-clinched playoff berth

Sunday’s Games

Washington 3, Colorado 0

L.A. Dodgers 8, CINCINNATI 5

Miami 6, Pittsburgh 5, 10 innings

Houston 7, Arizona 6

St. Louis 8, San Diego 7

Chicago Cubs 6, Milwaukee 4

Atlanta 3, San Francisco 0

N.Y. Mets 3, Philadelphia 2

Monday’s Games

Baltimore 2, Philadelphia 0

CINCINNATI 9, Pittsburgh 5

St. Louis 5, Milwaukee 2

Miami 8, Washington 7, 10 innings

Atlanta at Arizona, 9:40 p.m.

Tuesday’s Games

Pittsburgh at CINCINNATI, 6:40 p.m.

Washington at Miami, 6:40 p.m.

Baltimore at Philadelphia, 7:05 p.m.

N.Y. Mets Boston, 7:10 p.m.

Minnesota at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

St. Louis at Milwaukee, 7:40 p.m.

L.A. Dodgers at Colorado, 8:40 p.m.

Atlanta at Arizona, 9:40 p.m.

San Francisco at San Diego, 10:10 p.m.

Wednesday’s Games

Pittsburgh at CINCINNATI, 12:35 p.m.

Washington at Miami, 6:40 p.m.

Baltimore at Philadelphia, 7:05 p.m.

N.Y. Mets at Boston, 7:10 p.m.

Minnesota at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

St. Louis at Milwaukee, 7:40 p.m.

L.A. Dodgers at Colorado, 8:40 p.m.

Atlanta at Arizona, 9:40 p.m.

San Francisco at San Diego, 10:10 p.m.

American League

East Division

W L Pct GB

Tampa Bay 93 58 .616 _

Boston 86 65 .570 7

Toronto 84 66 .560 8½

New York 84 67 .556 9

Baltimore 48 102 .320 44½

Central Division

W L Pct GB

Chicago 85 65 .567 _

Cleveland 73 76 .490 11½

Detroit 73 78 .483 12½

Kansas City 69 82 .457 16½

Minnesota 65 85 .433 20

West Division

W L Pct GB

Houston 89 61 .593 _

Oakland 82 68 .547 7

Seattle 81 69 .540 8

Los Angeles 72 78 .480 17

Texas 55 95 .367 34

Monday’s Games

Detroit 2, Tampa Bay 0

Boston 8, Baltimore 6

Toronto 5, Minnesota 3

Cleveland 11, N.Y. Yankees 1

Seattle 7, Kansas City 1

Houston 7, Arizona 6

Chicago White Sox 7, Texas 2

Oakland 3, L.A. Angels 2, 10 innings

Monday’s Games

Kansas City 7, Cleveland 2, 7 innings, 1st game

Detroit 4, Chicago White Sox 3

Kansas City 4, Cleveland 2, 7 innings, 2nd game

Baltimore 2, Philadelphia 0

N.Y. Yankees 4, Texas 3

Tampa Bay 6, Toronto 4

Houston 10, L.A. Angels 0

Seattle 4, Oakland 2

Tuesday’s Games

Chicago White Sox at Detroit, 1:10 p.m.

Kansas City at Cleveland, 6:10 p.m.

Baltimore at Philadelphia, 7:05 p.m.

Texas at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

N.Y. Mets at Boston, 7:10 p.m.

Toronto at Tampa Bay, 7:10 p.m.

Minnesota at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

Houston at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Seattle at Oakland, 9:40 p.m.

Wednesday’s Games

Chicago White Sox at Detroit, 1:10 p.m.

Toronto at Tampa Bay, 3:10 p.m.

Kansas City at Cleveland, 6:10 p.m.

Baltimore at Philadelphia, 7:05 p.m.

Texas at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

N.Y. Mets at Boston, 7:10 p.m.

Minnesota at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

Houston at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Seattle at Oakland, 9:40 p.m.

Major League Baseball Leaders

(Through Monday’s Games)

NATIONAL LEAGUE

BATTING–T.Turner, Los Angeles, .316; Soto, Washington, .315; N.Castellanos, Cincinnati, .313; B.Harper, Philadelphia, .311; A.Frazier, San Diego, .307; Winker, Cincinnati, .305; Crawford, San Francisco, .299; Riley, Atlanta, .298; Segura, Philadelphia, .298; F.Freeman, Atlanta, .297.

RUNS–F.Freeman, Atlanta, 109; Soto, Washington, 102; Tatis Jr., San Diego, 94; B.Harper, Philadelphia, 93; T.Turner, Los Angeles, 93; Albies, Atlanta, 90; Cronenworth, San Diego, 90; Goldschmidt, St. Louis, 90; C.Taylor, Los Angeles, 90; India, Cincinnati, 89; Muncy, Los Angeles, 89.

RBI–Duvall, Atlanta, 105; Arenado, St. Louis, 101; Albies, Atlanta, 94; J.Aguilar, Miami, 93; M.Machado, San Diego, 93; Votto, Cincinnati, 92; Tatis Jr., San Diego, 92; Riley, Atlanta, 89; Reynolds, Pittsburgh, 88; Goldschmidt, St. Louis, 88.

HITS–T.Turner, Los Angeles, 173; A.Frazier, San Diego, 165; F.Freeman, Atlanta, 164; Goldschmidt, St. Louis, 161; Riley, Atlanta, 159; Edman, St. Louis, 157; N.Castellanos, Cincinnati, 155; Reynolds, Pittsburgh, 155; Albies, Atlanta, 146; M.Machado, San Diego, 146; Soto, Washington, 146.

DOUBLES–Edman, St. Louis, 41; B.Harper, Philadelphia, 38; N.Castellanos, Cincinnati, 37; Albies, Atlanta, 34; Story, Colorado, 33; Arenado, St. Louis, 32; A.Frazier, San Diego, 32; Goldschmidt, St. Louis, 32; Reynolds, Pittsburgh, 32; Winker, Cincinnati, 32.

TRIPLES–D.Peralta, Arizona, 8; Albies, Atlanta, 6; Cronenworth, San Diego, 6; Hampson, Colorado, 6; Duggar, San Francisco, 5; E.Escobar, Milwaukee, 5; A.Frazier, San Diego, 5; Reynolds, Pittsburgh, 5; Story, Colorado, 5; 6 tied at 4.

HOME RUNS–Tatis Jr., San Diego, 39; Duvall, Atlanta, 36; Muncy, Los Angeles, 34; Votto, Cincinnati, 33; B.Harper, Philadelphia, 33; Alonso, New York, 33; Arenado, St. Louis, 33; Báez, New York, 31; F.Freeman, Atlanta, 30; N.Castellanos, Cincinnati, 29; Riley, Atlanta, 29.

STOLEN BASES–T.Turner, Los Angeles, 30; Edman, St. Louis, 25; Tatis Jr., San Diego, 25; Chisholm Jr., Miami, 22; S.Marte, Oakland, 22; Tapia, Colorado, 20; Story, Colorado, 19; Acuña Jr., Atlanta, 17; Albies, Atlanta, 17; Báez, New York, 17; Hampson, Colorado, 17.

PITCHING–J.Urías, Los Angeles, 18-3; Wainwright, St. Louis, 16-7; Scherzer, Los Angeles, 15-4; Buehler, Los Angeles, 14-4; Gausman, San Francisco, 14-6; Hendricks, Chicago, 14-6; Wheeler, Philadelphia, 14-9; Morton, Atlanta, 13-6; Mahle, Cincinnati, 12-5; Suter, Milwaukee, 12-5.

ERA–Scherzer, Los Angeles, 2.08; Burnes, Milwaukee, 2.34; Buehler, Los Angeles, 2.39; Woodruff, Milwaukee, 2.55; Gausman, San Francisco, 2.78; Wheeler, Philadelphia, 2.83; Stroman, New York, 2.88; Wainwright, St. Louis, 2.89; Musgrove, San Diego, 2.99; J.Urías, Los Angeles, 2.99.

STRIKEOUTS–Wheeler, Philadelphia, 231; Scherzer, Los Angeles, 226; Burnes, Milwaukee, 221; Aa.Nola, Philadelphia, 211; Gausman, San Francisco, 208; Woodruff, Milwaukee, 198; Morton, Atlanta, 195; Buehler, Los Angeles, 194; Mahle, Cincinnati, 192; F.Peralta, Milwaukee, 190.

AMERICAN LEAGUE

BATTING–Guerrero Jr., Toronto, .320; Brantley, Houston, .315; Gurriel, Houston, .314; N.Lopez, Kansas City, .304; T.Hernández, Toronto, .303; Ti.Anderson, Chicago, .301; Bogaerts, Boston, .301; Mullins, Baltimore, .301; Tucker, Houston, .297; France, Seattle, .294.

RUNS–Guerrero Jr., Toronto, 119; Bichette, Toronto, 113; Semien, Toronto, 108; Altuve, Houston, 107; J.Ramírez, Cleveland, 103; Haniger, Seattle, 101; Correa, Houston, 97; Olson, Oakland, 96; Devers, Boston, 94; Ohtani, Los Angeles, 93.

RBI–S.Perez, Kansas City, 115; J.Abreu, Chicago, 113; T.Hernández, Toronto, 107; Devers, Boston, 105; Guerrero Jr., Toronto, 105; Olson, Oakland, 103; Meadows, Tampa Bay, 100; Alvarez, Houston, 98; Bichette, Toronto, 97; Semien, Toronto, 97.

HITS–Guerrero Jr., Toronto, 178; Bichette, Toronto, 173; Merrifield, Kansas City, 172; Mullins, Baltimore, 169; Semien, Toronto, 162; Kiner-Falefa, Texas, 161; S.Perez, Kansas City, 160; Schoop, Detroit, 160; D.Fletcher, Los Angeles, 159; Altuve, Houston, 154; France, Seattle, 154; Gurriel, Houston, 154; LeMahieu, New York, 154.

DOUBLES–Candelario, Detroit, 41; Martinez, Boston, 38; Semien, Toronto, 38; Merrifield, Kansas City, 37; Devers, Boston, 36; Mullins, Baltimore, 35; Tucker, Houston, 35; Bogaerts, Boston, 34; K.Hernández, Boston, 34; Polanco, Minnesota, 34.

TRIPLES–Baddoo, Detroit, 7; A.Rosario, Cleveland, 6; Arraez, Minnesota, 5; W.Castro, Detroit, 5; Dalbec, Boston, 5; Kiermaier, Tampa Bay, 5; N.Lopez, Kansas City, 5; Ohtani, Los Angeles, 5; 11 tied at 4.

HOME RUNS–Guerrero Jr., Toronto, 46; S.Perez, Kansas City, 46; Ohtani, Los Angeles, 44; Semien, Toronto, 41; Gallo, New York, 37; Olson, Oakland, 36; J.Ramírez, Cleveland, 35; Judge, New York, 35; B.Lowe, Tampa Bay, 34; Devers, Boston, 34; Seager, Seattle, 34; Haniger, Seattle, 34.

STOLEN BASES–Merrifield, Kansas City, 40; Mullins, Baltimore, 30; Straw, Cleveland, 27; J.Ramírez, Cleveland, 24; S.Marte, Oakland, 23; Ohtani, Los Angeles, 23; Bichette, Toronto, 22; Moore, Seattle, 21; N.Lopez, Kansas City, 20; Kiner-Falefa, Texas, 19.

PITCHING–G.Cole, New York, 15-8; Matz, Toronto, 13-7; Ryu, Toronto, 13-9; Bassitt, Oakland, 12-4; McCullers Jr., Houston, 12-4; Rodón, Chicago, 12-5; Ray, Toronto, 12-6; Flexen, Seattle, 12-6; Cease, Chicago, 12-7; Berríos, Toronto, 12-8.

ERA–Ray, Toronto, 2.72; G.Cole, New York, 3.03; McCullers Jr., Houston, 3.11; Bassitt, Oakland, 3.22; Berríos, Toronto, 3.45; Montas, Oakland, 3.57; Eovaldi, Boston, 3.58; Flexen, Seattle, 3.66; Giolito, Chicago, 3.70; Irvin, Oakland, 3.94.

STRIKEOUTS–Ray, Toronto, 238; G.Cole, New York, 231; Cease, Chicago, 212; Giolito, Chicago, 192; Montas, Oakland, 192; Eovaldi, Boston, 188; Berríos, Toronto, 187; Rodón, Chicago, 181; Manaea, Oakland, 177; McCullers Jr., Houston, 176.

Reds’ linescore

Monday’s Game

Pittsburgh 203 000 000 — 5 8 0

Cincinnati 004 020 21x — 9 11 0

Di.Peters, Ponce (4), Overton (6), K.Keller (7), De Los Santos (7) and M.Perez; V.Gutierrez, Cessa (4), Sims (6), Lorenzen (7), Givens (9) and Barnhart. W–Cessa 5-2. L–Ponce 0-5. HRs–Pittsburgh, Tsutsugo (8), Reynolds (24). Cincinnati, Votto 2 (33), E.Suárez (27), Farmer (15).

MLB Wild Card

NATIONAL LEAGUE

Wild Card Standings

W L Pct GB

z-Los Angeles 96 54 .640 _

St. Louis 80 69 .537 _

CINCINNATI 78 73 .517 3

San Diego 76 73 .510 4

z-clinched playoff berth

AMERICAN LEAGUE

Wild Card Standings

W L Pct GB

Boston 86 65 .570 _

Toronto 84 66 .560 _

New York 84 67 .556 ½

Oakland 82 68 .547 2

Seattle 81 69 .540 3

NFL standings

National Football League

All Times EDT

AMERICAN CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA

Buffalo 1 1 0 .500 51 23

Miami 1 1 0 .500 17 51

New England 1 1 0 .500 41 23

N.Y. Jets 0 2 0 .000 20 44

South

W L T Pct PF PA

Houston 1 1 0 .500 58 52

Tennessee 1 1 0 .500 46 68

Indianapolis 0 2 0 .000 40 55

Jacksonville 0 2 0 .000 34 60

North

W L T Pct PF PA

Baltimore 1 1 0 .500 63 68

Cincinnati 1 1 0 .500 44 44

Cleveland 1 1 0 .500 60 54

Pittsburgh 1 1 0 .500 40 42

West

W L T Pct PF PA

Denver 2 0 0 1.000 50 26

Las Vegas 2 0 0 1.000 59 44

Kansas City 1 1 0 .500 68 65

L.A. Chargers 1 1 0 .500 37 36

NATIONAL CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA

Dallas 1 1 0 .500 49 48

Philadelphia 1 1 0 .500 43 23

Washington 1 1 0 .500 46 49

N.Y. Giants 0 2 0 .000 42 57

South

W L T Pct PF PA

Carolina 2 0 0 1.000 45 21

Tampa Bay 2 0 0 1.000 79 54

New Orleans 1 1 0 .500 45 29

Atlanta 0 2 0 .000 31 80

North

W L T Pct PF PA

Chicago 1 1 0 .500 34 51

Green Bay 1 1 0 .500 38 55

Detroit 0 2 0 .000 50 76

Minnesota 0 2 0 .000 57 61

West

W L T Pct PF PA

Arizona 2 0 0 1.000 72 46

L.A. Rams 2 0 0 1.000 61 38

San Francisco 2 0 0 1.000 58 44

Seattle 1 1 0 .500 58 49

Thursday, Sept. 16

Washington 30, N.Y. Giants 29

Sunday’s Games, Sept. 19

Buffalo 35, Miami 0

Carolina 26, New Orleans 7

Chicago 20, Cincinnati 17

Cleveland 31, Houston 21

Denver 23, Jacksonville 13

L.A. Rams 27, Indianapolis 24

Las Vegas 26, Pittsburgh 17

New England 25, N.Y. Jets 6

San Francisco 17, Philadelphia 11

Arizona 34, Minnesota 33

Tampa Bay 48, Atlanta 25

Dallas 20, L.A. Chargers 17

Tennessee 33, Seattle 30, OT

Baltimore 36, Kansas City 35

Monday’s Games, Sept. 20

Green Bay 35, Detroit 17

Thursday, Sept. 23

Carolina at Houston, 8:20 p.m. (NFLN)

Sunday, Sept. 26

Washington at Buffalo, 1 p.m. (FOX)

Chicago at Cleveland, 1 p.m. (FOX)

Baltimore at Detroit, 1 p.m. (CBS)

Arizona at Jacksonville, 1 p.m. (FOX)

L.A. Chargers at Kansas City, 1 p.m. (CBS)

New Orleans at New England, 1 p.m. (FOX)

Atlanta at N.Y. Giants, 1 p.m. (FOX)

Cincinnati at Pittsburgh, 1 p.m. (CBS)

Indianapolis at Tennessee, 1 p.m. (CBS)

New York at Denver, 4:05 p.m. (CBS)

Miami at Las Vegas, 4:05 p.m. (CBS)

Tampa Bay at L.A. Rams, 4:25 p.m. (FOX)

Seattle at Minnesota, 4:25 p.m. (FOX)

Green Bay at San Francisco, 8:20 p.m. (NBC)

Monday, Sept. 27

Philadelphia at Dallas, 8:15 p.m. (ESPN)

Strikeout leaders

Major League Baseball

Career Strikeout Leaders

(x-active; y-played prior to 1901)

Player No.

1. Nolan Ryan 5,714

2. Randy Johnson 4,875

3. Roger Clemens 4,672

4. Steve Carlton 4,136

5. Bert Blyleven 3,701

6. Tom Seaver 3,640

7. Don Sutton 3,574

8. Gaylord Perry 3,534

9. Walter Johnson 3,509

10. Greg Maddux 3,371

11. Phil Niekro 3,342

12. Ferguson Jenkins 3,192

13. Pedro Martinez 3,154

14. Bob Gibson 3,117

15. Curt Schilling 3,116

16. CC Sabathia 3,093

17. John Smoltz 3,084

18. x-Justin Verlander 3,013

19. x-Max Scherzer 3,010

20. Jim Bunning 2,855

21. Mickey Lolich 2,832

22. Mike Mussina 2,813

23. y-Cy Young 2,803

24. x-Zach Greinke 2,799

25. Frank Tanana 2,773