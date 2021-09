Scoreboard

MLB standings

Major League Baseball

(Late Games Not Included)

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB

Atlanta 80 71 .530 _

Philadelphia 79 74 .516 2

New York 73 79 .480 7½

Miami 64 88 .421 16½

Washington 64 89 .418 17

Central Division

W L Pct GB

z-Milwaukee 91 62 .595 _

St. Louis 83 69 .546 7½

CINCINNATI 78 75 .510 13

Chicago 67 85 .441 23½

Pittsburgh 57 95 .375 33½

West Division

W L Pct GB

z-San Francisco 99 54 .647 _

z-Los Angeles 98 55 .641 1

San Diego 77 75 .507 21½

Colorado 71 81 .467 27½

Arizona 49 104 .320 50

z-clinched playoff berth

Wednesday’s Games

Washington 7, Miami 5

Philadelphia 4, Baltimore 3

St. Louis 10, Milwaukee 2

Minnesota 5, Chicago Cubs 4

Boston 12, N.Y. Mets 5

Colorado 10, L.A. Dodgers 5

Atlanta 9, Arizona 2

San Francisco 8, San Diego 6

Pittsburgh at CINCINNATI, ppd.

Thursday’s Games

St. Louis 8, Milwaukee 5

Arizona 6, Atlanta 4

L.A. Dodgers 7, Colorado 5, 10 innings

San Diego 7, San Francisco 6, 10 innings

Washington 3, CINCINNATI 2

Philadelphia 12, Pittsburgh 6

Friday’s Games

St. Louis at Chicago Cubs 2:20 p.m., 1st game

Pittsburgh at Philadelphia, 7:05 p.m.

Miami (at Tampa Bay, 7:10 p.m.

Washington at CINCINNATI, 7:10 p.m.

St. Louis at Chicago Cubs , 8:05 p.m., 2nd game

N.Y. Mets at Milwaukee, 8:10 p.m.

San Diego at Atlanta, 8:10 p.m., 1st game

San Francisco at Colorado , 8:10 p.m.

L.A. Dodgers at Arizona , 9:40 p.m.

Atlanta at San Diego, 10:10 p.m., 2nd game

Saturday’s Games

St. Louis at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Pittsburgh at Philadelphia, 4:05 p.m.

Miami at Tampa Bay, 6:10 p.m.

N.Y. Mets at Milwaukee, 7:10 p.m.

Washington at CINCINNATI, 7:10 p.m.

Atlanta at San Diego, 7:15 p.m.

L.A. Dodgers at Arizona, 8:10 p.m.

San Francisco at Colorado, 8:10 p.m..

—————

American League

East Division

W L Pct GB

z-Tampa Bay 94 59 .614 _

Boston 88 65 .575 6

New York 86 67 .562 8

Toronto 85 68 .556 9

Baltimore 49 104 .320 45

Central Division

W L Pct GB

x-Chicago 86 67 .562 _

Cleveland 75 77 .493 10½

Detroit 74 78 .487 11½

Kansas City 69 83 .454 16½

Minnesota 68 85 .444 18

West Division

W L Pct GB

Houston 91 62 .595 _

Seattle 84 69 .549 7

Oakland 82 71 .536 9

Los Angeles 73 80 .477 18

Texas 55 98 .359 36

x-clinched division

z-clinched playoff berth

Wednesday’s Games

Tampa Bay 7, Toronto 1

Philadelphia 4, Baltimore 3

N.Y. Yankees 7, Texas 3

Minnesota 5, Chicago Cubs 4

Boston 12, N.Y. Mets 5

Seattle 4, Oakland 1

Houston 9, L.A. Angels 5, 12 innings

Chicago White Sox at Detroit, ppd.

Kansas City at Cleveland, ppd.

Thursday’s Games

Chicago White Sox 7, Cleveland 2, 7 innings, 1st game

Seattle 6, Oakland 5

Cleveland 5, Chicago White Sox 3, 7 innings, 2nd game

Baltimore 3, Texas 0

Minnesota 7, Toronto 2

L.A. Angels 3, Houston 2

Friday’s Games

Texas (Howard 0-4) at Baltimore (Wells 1-3), 7:05 p.m.

Chicago White Sox (Cease 12-7) at Cleveland (Bieber 7-4), 7:10 p.m.

Kansas City (Hernández 6-2) at Detroit (Mize 7-8), 7:10 p.m.

Miami (Cabrera 0-2) at Tampa Bay (Robertson 0-0), 7:10 p.m.

N.Y. Yankees (Cole 15-8) at Boston (Eovaldi 10-8), 7:10 p.m.

Toronto (Berríos 12-8) at Minnesota (Ober 2-3), 8:10 p.m.

Seattle (Gilbert 6-5) at L.A. Angels (Suarez 7-8), 9:38 p.m.

Houston at Oakland, 9:40 p.m.

Saturday’s Games

Houston at Oakland, 4:07 p.m.

N.Y. Yankees at Boston, 4:10 p.m.

Kansas City at Detroit, 6:10 p.m.

Miami at Tampa Bay, 6:10 p.m.

Texas at Baltimore, 7:05 p.m.

Toronto at Minnesota, 7:10 p.m.

Chicago White Sox at Cleveland, 7:15 p.m.

Seattle at L.A. Angels, 9:07 p.m.

Reds’ linescore

Thursday’s Game

Washington 001 001 100 — 3 8 1

Cincinnati 000 000 002 — 2 6 0

Corbin, Thompson (7), Rainey (8), Finnegan (9) and K.Ruiz; L.Castillo, Cessa (7), Garrett (8), Ar.Warren (9) and T.Stephenson. W–Corbin 9-15. L–L.Castillo 8-16. Sv–Finnegan (11). HRs–Washington, Soto (29).).

MLB Wild Card

NATIONAL LEAGUE

Wild Card Standings

W L Pct GB

z-Los Angeles 98 55 .641 _

St. Louis 83 69 .546 _

Philadelphia 79 74 .516 4½

z-clinched playoff berth

AMERICAN LEAGUE

Wild Card Standings

W L Pct GB

Boston 88 65 .575 _

New York 86 67 .562 _

Toronto 85 68 .556 1

Seattle 84 69 .549 2

Oakland 82 71 .536 4

NFL standings

National Football League

All Times EDT

AMERICAN CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA

Buffalo 1 1 0 .500 51 23

Miami 1 1 0 .500 17 51

New England 1 1 0 .500 41 23

N.Y. Jets 0 2 0 .000 20 44

South

W L T Pct PF PA

Tennessee 1 1 0 .500 46 68

Houston 1 2 0 .333 67 76

Indianapolis 0 2 0 .000 40 55

Jacksonville 0 2 0 .000 34 60

North

W L T Pct PF PA

Baltimore 1 1 0 .500 63 68

Cincinnati 1 1 0 .500 44 44

Cleveland 1 1 0 .500 60 54

Pittsburgh 1 1 0 .500 40 42

West

W L T Pct PF PA

Denver 2 0 0 1.000 50 26

Las Vegas 2 0 0 1.000 59 44

Kansas City 1 1 0 .500 68 65

L.A. Chargers 1 1 0 .500 37 36

NATIONAL CONFERENCE

East

W L T Pct PF PA

Dallas 1 1 0 .500 49 48

Philadelphia 1 1 0 .500 43 23

Washington 1 1 0 .500 46 49

N.Y. Giants 0 2 0 .000 42 57

South

W L T Pct PF PA

Carolina 3 0 0 1.000 69 30

Tampa Bay 2 0 0 1.000 79 54

New Orleans 1 1 0 .500 45 29

Atlanta 0 2 0 .000 31 80

North

W L T Pct PF PA

Chicago 1 1 0 .500 34 51

Green Bay 1 1 0 .500 38 55

Detroit 0 2 0 .000 50 76

Minnesota 0 2 0 .000 57 61

West

W L T Pct PF PA

Arizona 2 0 0 1.000 72 46

L.A. Rams 2 0 0 1.000 61 38

San Francisco 2 0 0 1.000 58 44

Seattle 1 1 0 .500 58 49

Thursday, Sept. 23

Carolina 24, Houston 9

Sunday, Sept. 26

Washington at Buffalo, 1 p.m. (FOX)

Chicago at Cleveland, 1 p.m. (FOX)

Baltimore at Detroit, 1 p.m. (CBS)

Arizona at Jacksonville, 1 p.m. (FOX)

L.A. Chargers at Kansas City, 1 p.m. (CBS)

New Orleans at New England, 1 p.m. (FOX)

Atlanta at N.Y. Giants, 1 p.m. (FOX)

Cincinnati at Pittsburgh, 1 p.m. (CBS)

Indianapolis at Tennessee, 1 p.m. (CBS)

New York at Denver, 4:05 p.m. (CBS)

Miami at Las Vegas, 4:05 p.m. (CBS)

Tampa Bay at L.A. Rams, 4:25 p.m. (FOX)

Seattle at Minnesota, 4:25 p.m. (FOX)

Green Bay at San Francisco, 8:20 p.m. (NBC)

Monday, Sept. 27

Philadelphia at Dallas, 8:15 p.m. (ESPN)

Thursday, Sept. 30

Jacksonville at Cincinnati, 8:20 p.m.

Sunday, Oct. 3

Carolina at Dallas, 1 p.m.

Cleveland at Minnesota, 1 p.m.

Detroit at Chicago, 1 p.m.

Houston at Buffalo, 1 p.m.

Indianapolis at Miami, 1 p.m.

Kansas City at Philadelphia, 1 p.m.

N.Y. Giants at New Orleans, 1 p.m.

Tennessee at N.Y. Jets, 1 p.m.

Washington at Atlanta, 1 p.m.

Arizona at L.A. Rams, 4:05 p.m.

Seattle at San Francisco, 4:05 p.m.

Baltimore at Denver, 4:25 p.m.

Pittsburgh at Green Bay, 4:25 p.m.

Tampa Bay at New England, 8:20 p.m.

Monday, Oct. 4

Las Vegas at L.A. Chargers, 8:15 p.m.

MLB standings

Major League Baseball Leaders

(Through Thursday’s Games)

NATIONAL LEAGUE

BATTING–Soto, Washington, .325; T.Turner, Los Angeles, .321; B.Harper, Philadelphia, .312; N.Castellanos, Cincinnati, .307; A.Frazier, San Diego, .306; Winker, Cincinnati, .305; F.Freeman, Atlanta, .302; Riley, Atlanta, .301; Crawford, San Francisco, .298; Segura, Philadelphia, .297.

RUNS–F.Freeman, Atlanta, 117; Soto, Washington, 106; Goldschmidt, St. Louis, 96; B.Harper, Philadelphia, 96; Tatis Jr., San Diego, 96; Albies, Atlanta, 95; T.Turner, Los Angeles, 95; Cronenworth, San Diego, 91; Muncy, Los Angeles, 91; C.Taylor, Los Angeles, 90.

RBI–Duvall, Atlanta, 109; Arenado, St. Louis, 103; Albies, Atlanta, 101; Riley, Atlanta, 97; M.Machado, San Diego, 96; Tatis Jr., San Diego, 94; J.Aguilar, Miami, 93; Goldschmidt, St. Louis, 93; Votto, Cincinnati, 92; Soto, Washington, 92.

HITS–T.Turner, Los Angeles, 179; F.Freeman, Atlanta, 172; A.Frazier, San Diego, 167; Goldschmidt, St. Louis, 167; Riley, Atlanta, 166; Edman, St. Louis, 160; N.Castellanos, Cincinnati, 155; Reynolds, Pittsburgh, 155; Soto, Washington, 154; Albies, Atlanta, 153.

DOUBLES–Edman, St. Louis, 41; B.Harper, Philadelphia, 39; N.Castellanos, Cincinnati, 37; Albies, Atlanta, 36; Arenado, St. Louis, 33; A.Frazier, San Diego, 33; Goldschmidt, St. Louis, 33; Story, Colorado, 33; Bryant, San Francisco, 32; Reynolds, Pittsburgh, 32; Winker, Cincinnati, 32.

TRIPLES–D.Peralta, Arizona, 8; Albies, Atlanta, 6; Cronenworth, San Diego, 6; Hampson, Colorado, 6; Duggar, San Francisco, 5; E.Escobar, Milwaukee, 5; A.Frazier, San Diego, 5; Reynolds, Pittsburgh, 5; Story, Colorado, 5; 8 tied at 4.

HOME RUNS–Tatis Jr., San Diego, 40; Duvall, Atlanta, 37; Muncy, Los Angeles, 35; Alonso, New York, 35; Votto, Cincinnati, 33; B.Harper, Philadelphia, 33; Arenado, St. Louis, 33; Riley, Atlanta, 32; Báez, New York, 31; F.Freeman, Atlanta, 31.

STOLEN BASES–T.Turner, Los Angeles, 31; Edman, St. Louis, 27; Tatis Jr., San Diego, 25; Chisholm Jr., Miami, 22; S.Marte, Oakland, 22; Tapia, Colorado, 20; Story, Colorado, 19; Báez, New York, 18; Acuña Jr., Atlanta, 17; Albies, Atlanta, 17; Hampson, Colorado, 17.

PITCHING–J.Urías, Los Angeles, 18-3; Wainwright, St. Louis, 16-7; Scherzer, Los Angeles, 15-4; Buehler, Los Angeles, 14-4; Gausman, San Francisco, 14-6; Hendricks, Chicago, 14-7; Wheeler, Philadelphia, 14-9; Morton, Atlanta, 13-6; Suter, Milwaukee, 12-5; Mahle, Cincinnati, 12-6.

ERA–Scherzer, Los Angeles, 2.28; Burnes, Milwaukee, 2.34; Woodruff, Milwaukee, 2.52; Buehler, Los Angeles, 2.58; Wheeler, Philadelphia, 2.79; Gausman, San Francisco, 2.92; Stroman, New York, 3.00; Alcantara, Miami, 3.05; Wainwright, St. Louis, 3.06; J.Urías, Los Angeles, 3.10.

STRIKEOUTS–Wheeler, Philadelphia, 240; Scherzer, Los Angeles, 232; Burnes, Milwaukee, 221; Aa.Nola, Philadelphia, 219; Gausman, San Francisco, 211; Woodruff, Milwaukee, 208; Morton, Atlanta, 203; Mahle, Cincinnati, 198; Buehler, Los Angeles, 196; Darvish, San Diego, 193.

—————

AMERICAN LEAGUE

BATTING–Guerrero Jr., Toronto, .322; Gurriel, Houston, .319; Brantley, Houston, .315; Ti.Anderson, Chicago, .306; Bogaerts, Boston, .304; N.Lopez, Kansas City, .304; T.Hernández, Toronto, .303; Mullins, Baltimore, .300; Tucker, Houston, .295; Bichette, Toronto, .291; France, Seattle, .291.

RUNS–Guerrero Jr., Toronto, 120; Bichette, Toronto, 113; Altuve, Houston, 111; Semien, Toronto, 109; J.Ramírez, Cleveland, 105; Haniger, Seattle, 103; Correa, Houston, 100; Olson, Oakland, 99; Ohtani, Los Angeles, 95; Devers, Boston, 94.

RBI–S.Perez, Kansas City, 115; J.Abreu, Chicago, 113; T.Hernández, Toronto, 110; Olson, Oakland, 105; Devers, Boston, 105; Guerrero Jr., Toronto, 105; Meadows, Tampa Bay, 103; Alvarez, Houston, 101; Seager, Seattle, 100; Bichette, Toronto, 98.

HITS–Guerrero Jr., Toronto, 183; Bichette, Toronto, 176; Merrifield, Kansas City, 174; Mullins, Baltimore, 172; Kiner-Falefa, Texas, 164; Semien, Toronto, 164; Gurriel, Houston, 161; S.Perez, Kansas City, 161; Schoop, Detroit, 161; D.Fletcher, Los Angeles, 160.

DOUBLES–Candelario, Detroit, 41; J.Martinez, Boston, 39; Semien, Toronto, 38; Merrifield, Kansas City, 37; Devers, Boston, 36; Mullins, Baltimore, 36; Tucker, Houston, 36; K.Hernández, Boston, 35; Polanco, Minnesota, 35; Bogaerts, Boston, 34; Correa, Houston, 34.

TRIPLES–Baddoo, Detroit, 7; A.Rosario, Cleveland, 6; Arraez, Minnesota, 5; W.Castro, Detroit, 5; Dalbec, Boston, 5; Kiermaier, Tampa Bay, 5; N.Lopez, Kansas City, 5; Mullins, Baltimore, 5; Ohtani, Los Angeles, 5; 10 tied at 4.

HOME RUNS–Guerrero Jr., Toronto, 46; S.Perez, Kansas City, 46; Ohtani, Los Angeles, 45; Semien, Toronto, 41; Gallo, New York, 38; Olson, Oakland, 38; Judge, New York, 36; J.Ramírez, Cleveland, 35; Seager, Seattle, 35; Haniger, Seattle, 35.

STOLEN BASES–Merrifield, Kansas City, 40; Mullins, Baltimore, 30; Straw, Cleveland, 27; J.Ramírez, Cleveland, 24; Bichette, Toronto, 23; S.Marte, Oakland, 23; Ohtani, Los Angeles, 23; Moore, Seattle, 21; Kiner-Falefa, Texas, 20; N.Lopez, Kansas City, 20.

PITCHING–G.Cole, New York, 15-8; Flexen, Seattle, 13-6; Matz, Toronto, 13-7; Ryu, Toronto, 13-9; McCullers Jr., Houston, 12-4; Bassitt, Oakland, 12-4; Rodón, Chicago, 12-5; Ray, Toronto, 12-6; Cease, Chicago, 12-7; Berríos, Toronto, 12-8.

ERA–Ray, Toronto, 2.72; G.Cole, New York, 3.03; Bassitt, Oakland, 3.16; Berríos, Toronto, 3.45; Flexen, Seattle, 3.56; Montas, Oakland, 3.57; Eovaldi, Boston, 3.58; Giolito, Chicago, 3.70; Irvin, Oakland, 3.99; Manaea, Oakland, 4.05.

STRIKEOUTS–Ray, Toronto, 238; G.Cole, New York, 231; Cease, Chicago, 212; Giolito, Chicago, 192; Montas, Oakland, 192; Eovaldi, Boston, 188; Berríos, Toronto, 187; Rodón, Chicago, 181; Manaea, Oakland, 180; McCullers Jr., Houston, 176